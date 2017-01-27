В Одесской области пьяный парень устроил резню

В селе Вилково Килийского района пьяный парень решил зайти в гости к своей знакомой в гости. Увидев нож, он порезал спящую женщину и ударил несколько раз ножом ее мать.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Двум женщинам вовремя оказали медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам им удалось задержать 21-летнего злоумышленника.

По словам парня, он решил зайти к своей 33-летней знакомой. Направляясь в ее комнату, он взял нож, который увидел в доме, и нанес ей несколько ножевых ранений в лицо и шею. Выходя из комнаты, злоумышленник встретил мать потерпевшей и несколько раз ударил 52-летнюю женщину ножом. После этого он сбежал с места происшествия, а нож выбросил по дороге домой.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится экспертиза. Орудие преступления полицейским удалось найти.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок до двухсот часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

Досудебное следствие продолжается.

Ранее в Одесской области зэк зарубил топором родную мать.