В Одесской области ранее судимый мужчина изнасиловал девочку
Полиция занимается поисками преступника, его личность установлена
В Килийском районе Одесской области ранее судимый мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку и пытался ее убить.
Об этом сообщил глава Килийского райсовета Павел Бойченко.
Пострадавшая — жительница села Десантное. Насильник хотел ее задушить, но, к счастью, девочка выжила.
Личность преступника установлена, полиция принимает все меры для его задержания.
Разыскиваемый преступник
Ранее сообщалось, что в Одесской области изнасиловали и убили девушку.
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