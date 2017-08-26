В Одесской области ранее судимый мужчина изнасиловал девочку

Сегодня, 14:50

Сегодня, 14:50 Просмотров: ...

Полиция занимается поисками преступника, его личность установлена

В Килийском районе Одесской области ранее судимый мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку и пытался ее убить.

Об этом сообщил глава Килийского райсовета Павел Бойченко.

Пострадавшая — жительница села Десантное. Насильник хотел ее задушить, но, к счастью, девочка выжила.

Личность преступника установлена, полиция принимает все меры для его задержания.

Разыскиваемый преступник

Ранее сообщалось, что в Одесской области изнасиловали и убили девушку.