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В Одесской области слепили самого большого снеговика в Украине (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7892/12_main.1484691557.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/12_tn.1484691557.jpg Одесса Рекорд – самый большой снеговик – зарегистрировал представитель Национального реестра рекордов Украины  

В Одесской области слепили самого большого снеговика в Украине (фото)

Сегодня, 00:19

Рекорд – самый большой снеговик – зарегистрировал представитель Национального реестра рекордов Украины

 

В городе Подольске (бывший Котовск) Одесской области сегодня установлен рекорд Украины по созданию самого большого снеговика.

Как сообщили в мэрии Подольска, рекорд – самый большой снеговик – зарегистрировано представителем Национального реестра рекордов Украины.

Высота снеговика – 6 метров и 3 сантиметра, диаметр – 11 метров.

Снеговика лепили несколько дней с помощью лопат и лестниц, на "скульптуру" ушло около 3 тонн снега.
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Источник:

УНИАН

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