В Одесской области слепили самого большого снеговика в Украине (фото)

В городе Подольске (бывший Котовск) Одесской области сегодня установлен рекорд Украины по созданию самого большого снеговика.

Как сообщили в мэрии Подольска, рекорд – самый большой снеговик – зарегистрировано представителем Национального реестра рекордов Украины.

Высота снеговика – 6 метров и 3 сантиметра, диаметр – 11 метров.

Снеговика лепили несколько дней с помощью лопат и лестниц, на "скульптуру" ушло около 3 тонн снега.



