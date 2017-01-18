В Одесской области слепили самого большого снеговика в Украине (фото)
Рекорд – самый большой снеговик – зарегистрировал представитель Национального реестра рекордов Украины
В городе Подольске (бывший Котовск) Одесской области сегодня установлен рекорд Украины по созданию самого большого снеговика.
Как сообщили в мэрии Подольска, рекорд – самый большой снеговик – зарегистрировано представителем Национального реестра рекордов Украины.
Высота снеговика – 6 метров и 3 сантиметра, диаметр – 11 метров.
Снеговика лепили несколько дней с помощью лопат и лестниц, на "скульптуру" ушло около 3 тонн снега.
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