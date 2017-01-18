ФОТОФАКТ. В Одесской области слепили самого большого снеговика в Украине
Местные жители установили снеговика на парковке торгового центра
В Одесской области местные жители слепили самого большого снеговика в Украине. Его высота составляет семь метров.
17 января снеговика-рекордсмена установили на парковке одного из местных торговых центров.
Отметим, что, сегодня, 18 января, отмечается Всемирный день снеговика.
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