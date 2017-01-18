ФОТОФАКТ. В Одесской области слепили самого большого снеговика в Украине

В Одесской области местные жители слепили самого большого снеговика в Украине. Его высота составляет семь метров.

17 января снеговика-рекордсмена установили на парковке одного из местных торговых центров.

Отметим, что, сегодня, 18 января, отмечается Всемирный день снеговика.