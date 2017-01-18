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ФОТОФАКТ. В Одесской области слепили самого большого снеговика в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7894/15_main.1484741456.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/15_tn.1484741456.jpg Одесса Местные жители установили снеговика на парковке торгового центра

ФОТОФАКТ. В Одесской области слепили самого большого снеговика в Украине

Сегодня, 19:33

Местные жители установили снеговика на парковке торгового центра

ФОТОФАКТ. В Одесской области слепили самого большого снеговика в Украине

В Одесской области местные жители слепили самого большого снеговика в Украине. Его высота составляет семь метров.

17 января снеговика-рекордсмена установили на парковке одного из местных торговых центров.

Отметим, что, сегодня, 18 января, отмечается Всемирный день снеговика.

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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В Одесской области слепили самого большого снеговика в Украине

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