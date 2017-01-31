В Одесской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Одесской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости снизился на 7,9% и ниже эпидемического порога на 9,3%.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпотребслужбы Украины.

На прошлой неделе в Одесской области за медицинской помощью в больницы обратилось почти 11 тысяч человек, из них около семи тысяч – дети до 17 лет, что составляет 66,5% от общего количества больных. Заболеваемости среди взрослого населения снизилась на 25,4%, среди детей до 17 лет всего на 4,4%.

По сравнению с прошлой неделей госпитализация больных снизилась на 25,3%. В стационарах оказалось 378 больных, то есть 3,5% от общего количества заболевших.

По Одессе также отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 4223 случаев заболеваний, а это ниже на 11,2% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение заболеваемости ОРВИ гриппом наблюдается, в основном, за счет взрослого населения.

В то же время основная заболеваемость гриппом и ОРВИ в Одессе приходится на детей до 17 лет – 68,5% (2893 ребенка). Заболеваемость среди детей на 15,3% выше, чем на предыдущей неделе.

В связи с большим отсутствием учеников (более 20%) продлен срок приостановления учебного процесса в отдельных классах двух общеобразовательных школ Одессы. По Одесской области в Николаевском, Ширяевском и Саратском районах приостановлен учебный процесс в двух школах и закрыто одно детское дошкольное учреждение.

По данным мониторинга вирусологических исследований, продолжается циркуляция вируса гриппа А / Н3N2 (сезонный). Всего за эпидсезон обследовано 505 образцов материала от больных с подозрением на грипп, из которых положительный результат на грипп А / Н3N2 (сезонный) оказался у 287 больных (59%) и гриппом В – у двух (0,7%).

Кроме того, в области и городе продолжают действовать ограничительные мероприятия в лечебно-профилактических учреждениях, а также контролируется посещение детей в школах.

Ранее сообщалось, что в Украине начал максимально циркулировать новый штамм гриппа "Гонконг". Эпидемия гриппа охватила 17 областей Украины.