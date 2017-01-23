В Одесской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

За неделю в области госпитализированы 506 больных гриппом. Среди них – половина детей

В Одесской области отмечается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Так, на 23 января 2017 года общий уровень заболеваемости снизился на 9,3% по сравнению с предыдущей неделей – 11 888 случаев против 13 109.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Снижение заболеваемости ОРВИ гриппом наблюдается, в основном, за счет взрослых. В то же время среди заболевших больше на 1,3%, чем на прошлой неделе, детей до 17 лет.

За неделю в Одесской области госпитализированы 506 больных гриппом, а это меньше на 6% по сравнению с прошлой неделей. Среди госпитализированных -54% детей.

В связи с отсутствием более 20% учащихся продлен срок приостановления учебного процесса в трех общеобразовательных школах города Одессы, из них в двух школах на карантин закрыты отдельные классы.

По Одесской области приостановлен учебный процесс в четырех школах в Николаевском, Окнянском и Ширяевском районах.

По данным мониторинга вирусологических исследований, продолжается циркуляция вируса гриппа А / Н3N2 (сезонный), которая влияет на массовость и интенсивность заболеваемости. Также выделен вирус гриппа В, а это признак снижения активности эпидемического процесса.

Ранее сообщалось, что в Украине начал максимально циркулировать новый штамм гриппа "Гонконг". Эпидемия гриппа охватила 17 областей Украины.