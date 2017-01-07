Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Одессы
В Одесской области тысячи людей остались без света http://www.segodnya.ua/img/article/7862/14_main.1483801118.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/14_tn.1483801118.jpg Одесса Непогода обесточила 38 населенных пунктов в регионе

В Одесской области тысячи людей остались без света

Сегодня, 16:56

Непогода обесточила 38 населенных пунктов в регионе

Непогода ударила по Одесской области. Фото: ГСЧС
Непогода ударила по Одесской области. Фото: ГСЧС

В Одесской области из-за непогоды обесточены 38 населенных пунктов. По информации ГСЧС, они расположены в Арцызском, Болградском, Измаильском, Килийском, Ренийском, Котовском, Ширяевском, Белгород-Днестровском и Ивановском районах области.

"Для восстановления энергоснабжения задействовано 68 единиц техники и 170 работников", – отметили спасатели.

Кроме того, на территории области развернуто 47 пунктов обогрева. Здесь уже предоставили помощь для 189 человек.
человек, Одесса, ликвидация, обесточены, пункты обогрева, области, учреждения, пункты

Вы сейчас просматриваете новость "В Одесской области тысячи людей остались без света". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

В пункте обогрева можно выпить чаю или кофе

Где в Киеве можно спастись от мороза: адреса пунктов обогрева

Сегодня, 13:10

Это помещения ЖЭКов, территориальных центров социального обслуживания и больниц

Одесса

Непогода в Одесской области. Фото: dsns.gov.ua

Снежный коллапс в Одесской области: какие дороги замело

Сегодня, 10:02

Всего из снежных заносов изъято 184 автомобиля, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи

Запад

Холод убивает людей. Фото: stihi.ru

В Львовской области жертвами холода стали пять человек

Сегодня, 09:34

Еще несколько местных жителей попали в больницы

Украина

Непогода в Украине. Фото: Соцсети

Погодные ужасы в Украине: снежные бури и дома без света

Сегодня, 09:11

Без электричества остались более 70 населенных пунктов по всей Украине

Одесса

Одесса примет 17 лайнеров. Фото: pushkinska.net

ТОП-8 проектов Одессы-2017: транспортные обновки и дорожный долгострой

Сегодня, 06:43

Откроют два парка, закончат строить переправу и установят арт-скамейки

Наука и Технологии

Фото: trkterra.ru

Ученые обнаружили новый орган в человеческом теле

5 Января, 12:33

Открытие должно помочь в исследованиях заболеваний органов брюшной полости; новый орган уже вносят в учебники для студентов-медиков

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.