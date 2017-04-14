В Одесской области в доме взорвался баллон, погибла женщина

Пострадавшую с ожогами отправили в больницу, но медики не смогли спасти ее жизнь

В частном жилом доме в с. Ларжанка Измаильского района произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

"Взрыв газового баллона произошел без последующего горения и разрушений, в результате чего пострадала хозяйка", — сообщили в ГСЧС.

В тяжелом состоянии с термическими ожогами верхних и нижних конечностей ее госпитализировали в реанимационное отделение Измаильской городской больницы № 1. Однако ночью пенсионерка скончалась в больнице.

Причина трагедии выясняется.

Напомним, в ночь на 11 апреля горел причал на улице Дача Ковалевского. Сгорели 15 домов.