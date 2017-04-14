В Одесской области в доме взорвался баллон, погибла женщина
Пострадавшую с ожогами отправили в больницу, но медики не смогли спасти ее жизнь
В частном жилом доме в с. Ларжанка Измаильского района произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
"Взрыв газового баллона произошел без последующего горения и разрушений, в результате чего пострадала хозяйка", — сообщили в ГСЧС.
В тяжелом состоянии с термическими ожогами верхних и нижних конечностей ее госпитализировали в реанимационное отделение Измаильской городской больницы № 1. Однако ночью пенсионерка скончалась в больнице.
Причина трагедии выясняется.
Напомним, в ночь на 11 апреля горел причал на улице Дача Ковалевского. Сгорели 15 домов.
Вы сейчас просматриваете новость "В Одесской области в доме взорвался баллон, погибла женщина". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии