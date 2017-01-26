В Одесской области вспыхнул вирусный гепатит А

Среди заболевших – ученики ПТУ, школьники и житель села. Всех госпитализировали

В Одесской области с 14 декабря по 23 января зафиксировали девять случаев заболевания вирусным гепатитом А.

Вспышка произошла в Татарбунарском районе Одесской области, сообщила пресс-служба местной райгосадминистрации.

По данным ведомства, заболели четыре ученика ПТУ-23, четыре учащихся школы I-III ступеней села Дмитровка и один взрослый житель этого же села. Их госпитализировали в инфекционное отделение больницы.

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Гепатит А — острое инфекционное заболевание, которое протекает с общей интоксикацией и преимущественно поражает печень.

Заражение гепатитом А происходит через пищу, зараженную воду, а также контактно-бытовым путем. Прежде всего, вирус попадает с рук.

Для защиты от заражения вирусом нужно тщательно мыть овощи и фрукты, обдавать их кипятком, а также постоянно мыть руки.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области 17 учеников заразились вирусом гепатита А. Делом занялась прокуратура, начав расследование ненадлежащего исполнение обязанностей по охране здоровья детей