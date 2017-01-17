В Одесской ОГА – кадровый голод

В Одесской облгосадминистрации, заявили об открытии 11 вакансий

В связи с назначением нового губернатора в Одесской облгосадминистрации, по словам экспертов, ожидаются кадровые изменения. Уже сейчас в ОГА заявили об открытии 11 вакансий.

Так, среди прочих, в списке значатся вакантные места первого заместителя губернатора, а также зама по социальной работе и руководителя аппарата облгосадминистрации.

"Требуются также руководитель, советник и помощник патронажной службы ОГА", — сообщили в областной администрации.

К слову, можно также подать заявку на должность замначальника юридического управления.