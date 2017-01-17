В Одесской ОГА – кадровый голод
В Одесской облгосадминистрации, заявили об открытии 11 вакансий
В связи с назначением нового губернатора в Одесской облгосадминистрации, по словам экспертов, ожидаются кадровые изменения. Уже сейчас в ОГА заявили об открытии 11 вакансий.
Так, среди прочих, в списке значатся вакантные места первого заместителя губернатора, а также зама по социальной работе и руководителя аппарата облгосадминистрации.
"Требуются также руководитель, советник и помощник патронажной службы ОГА", — сообщили в областной администрации.
К слову, можно также подать заявку на должность замначальника юридического управления.
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