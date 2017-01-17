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В Одесской ОГА – кадровый голод http://www.segodnya.ua/img/article/7887/99_main.1484589817.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/99_tn.1484589817.jpg Одесса В Одесской облгосадминистрации, заявили об открытии 11 вакансий

В Одесской ОГА – кадровый голод

Сегодня, 07:08

В Одесской облгосадминистрации, заявили об открытии 11 вакансий

В ОГА есть вакантные места. Фото: belomortrans.ru
В ОГА есть вакантные места. Фото: belomortrans.ru

В связи с назначением нового губернатора в Одесской облгосадминистрации, по словам экспертов, ожидаются кадровые изменения. Уже сейчас в ОГА заявили об открытии 11 вакансий.

Так, среди прочих, в списке значатся вакантные места первого заместителя губернатора, а также зама по социальной работе и руководителя аппарата облгосадминистрации.

"Требуются также руководитель, советник и помощник патронажной службы ОГА", — сообщили в областной администрации.

К слову, можно также подать заявку на должность замначальника юридического управления.
вакансии, должность, ога

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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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