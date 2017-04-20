В одной из РГА Одесской области "потеряли" почти полмиллиона гривен

В результате аудиторской проверки в Овидиопольской райадминистрации Одесской области специалисты обнаружили нарушения в финансовой деятельности отдела образования.

Об этом сообщают в Южном офисе Государственной аудиторской службы Украины.

"Во время проверки финансово-хозяйственной деятельности отдела образования Овидиопольской райгосадминистрации специалисты обнаружили нарушения, которые привели к потере 468 тысяч гривен", – сообщили в пресс-службе Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины.

Среди прочего, по информации аудиторов, в отделе образования необоснованно заплатили 322 тысячи гривен за коммунальные и эксплуатационные услуги, которые получали арендаторы. Также проверяющие уверены, что подрядчики, которые проводили в здании ремонтные работы, завысили стоимость своих услуг, в результате чего отдел образования заплатил им на 23 тысячи гривен больше, чем следовало. Кроме того, чиновники якобы выплачивали сотрудникам образовательных учреждений "лишние" зарплаты – всего на 62 тысячи гривен.

"За несоблюдение законодательства на девятерых должностных лиц составили протоколы об административном правонарушении, а в отделе образования остановили операции с бюджетными средствами", – говорят аудиторы.

О результатах проверки уже сообщили в Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

Ранее сообщалось, что руководство Нацбанка проверят на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование.