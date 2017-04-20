В одной из РГА Одесской области "потеряли" почти полмиллиона гривен
Чиновников проверяли аудиторы и обнаружили значительные нарушения в отделе образования
В результате аудиторской проверки в Овидиопольской райадминистрации Одесской области специалисты обнаружили нарушения в финансовой деятельности отдела образования.
Об этом сообщают в Южном офисе Государственной аудиторской службы Украины.
"Во время проверки финансово-хозяйственной деятельности отдела образования Овидиопольской райгосадминистрации специалисты обнаружили нарушения, которые привели к потере 468 тысяч гривен", – сообщили в пресс-службе Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины.
Среди прочего, по информации аудиторов, в отделе образования необоснованно заплатили 322 тысячи гривен за коммунальные и эксплуатационные услуги, которые получали арендаторы. Также проверяющие уверены, что подрядчики, которые проводили в здании ремонтные работы, завысили стоимость своих услуг, в результате чего отдел образования заплатил им на 23 тысячи гривен больше, чем следовало. Кроме того, чиновники якобы выплачивали сотрудникам образовательных учреждений "лишние" зарплаты – всего на 62 тысячи гривен.
"За несоблюдение законодательства на девятерых должностных лиц составили протоколы об административном правонарушении, а в отделе образования остановили операции с бюджетными средствами", – говорят аудиторы.
О результатах проверки уже сообщили в Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.
Ранее сообщалось, что руководство Нацбанка проверят на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование.
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