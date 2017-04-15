В полиции назвали причину масштабного пожара в Одессе

Предварительная причина возгорания дачных домиков ночью 11 и 13 апреля на причале в районе 411-й батареи по улице Шкиперской в Одессе – поджоги. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"Возгорания дачных домиков имели место ночью 11 и 13 апреля на причале в районе 411-й батареи. Предварительная причина пожаров – занесение огня извне. Выездом на место происшествия установлено, что в результате первого пожара огнем были уничтожены 16 дачных домиков, а после второго возгорания – 10", – говорится в сообщении.

Следствием Киевского отдела полиции проводится досудебное расследование по уголовным производствам, зарегистрированным по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на побережье Одессы в ночь на вторник произошел масштабный пожар — дотла сгорели 15 дачных домов. По информации спасателей, огонь охватил 1000 квадратных метров, а местные подозревают, что их имущество могли поджечь.