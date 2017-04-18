В спальном районе Одессы сгорели две машины

Спасатели потушили два автомобиля во дворе. У одного авто выгорел салон, а у второго – пострадало покрытие

В Малиновском районе Одессы сгорели два автомобиля. Так, во дворе на ул. Космонавтов полыхали Opel Kadett и "ВАЗ-21013". У иномарки от огня пострадало покрытие, а вот у "копейки" полностью выгорел салон. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

"Произошло возгорание легкового автомобиля "ВАЗ- 21013", была угроза распространения огня на близлежащие автомобили", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели прибыли на место происшествия спустя пять минут после вызова, еще шесть потребовалось для того, чтобы потушить огонь. Причину пожара выясняют.

Ранее сообщалось, что четыре иномарки сгорели в городе Черноморске под Одессой, тогда местных жителей среди ночи разбудили громкие хлопки.