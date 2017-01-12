В трех областях Украины ограничили движение транспорта (список дорог)

Для всех категорий транспорта закрыта дорога Одесса-Рени, а в Херсон запрещен въезд грузовых, большегрузных и крупногабаритных авто

Из-за непогоды в трех областях Украины введены ограничения движения транспорта.

Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

"В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Одесской, Херсонской и Закарпатской областях введены ограничения для движения транспорта", – отмечают правоохранители.

В Одесской области закрыто движение для всех категорий транспорта на автодорогах М-15 Одесса-Рени, с 116 км (пгт. Сарата) до 306 км. Для большегрузного транспорта закрыта дорога М-13 Кировоград-Платоново (км 157- км 254).

Также остается закрытым движение для всех видов транспортных средств на некоторых дорогах государственного значения и на всех дорогах местного значения в Арцизском, Беляевском, Белгород-Днестровском, Болградском, Килийском, Измаильском, Овидиопольском, Ренийском, Саратском и Татарбунарском районах.

В Херсонской области запрещен въезд грузовых, большегрузных и крупногабаритных авто в г. Херсон до 12:00 12 января.

В Закарпатской области с 8:30 введено ограничение движения для тяжеловесных авто на автодороге Н-09 Мукачево-Рахов-Рогатин-Львов в пределах Закарпатской области.