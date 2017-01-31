В Украине не хватает препарата для спасения недоношенных младенцев (видео)

Без шанса на жизнь. В Украине не хватает препарата для спасения недоношенных младенцев. Дорогих лекарств не закупили. В некоторых родильных – осталось буквально несколько доз.

Восьмилетняя Ника – мамина гордость. Хорошо учится, занимается танцами и даже помогает в приюте. Любовь рассказывает – сразу после рождения ее дочь оказалась на грани жизни и смерти. Недоношенный ребенок не мог дышать. Спасли младенца несколько флаконов дорогостоящего препарата. Его ввели дочери в легкие.

"В 2008 году у меня родилась дочь на 32 неделе беременности. Благодаря препарату "Куросурф" она смогла самостоятельно дышать. Это препарат жизненно необходимый и без него недоношенные дети не могут жить, его заменить ничем нельзя и дороже чем жизнь ребенка ничего нет", – рассказывает мать недоношенного ребенка Любовь Рябко.

В перинатальном центре Одесской области в прошлом году на свет появились почти пять тысяч малышей, 500 детей – преждевременно. Из них 100 не могли самостоятельно дышать. Спас препарат "Куросурф". Сейчас в холодильниках медучреждения осталось всего 18 флаконов. Это означает, что спасти смогут девятерых детей.

"В один день могут родится несколько детей преждевременно. Это неплановая ситуация. Роды и акушерство всегда экстремальная ситуация", – говорит заместитель главного врача Одесской областной больницы Светлана Посохова.

Один флакон такого препарата стоит 15 тысяч гривен. Чтобы спасти жизнь – надо ввести две дозы. Лекарства приобрели за счет Минздрава и бюджета области – совместно. Однако в этом году государственной закупки не было.

"Всегда были с ними проблемы, иногда было больше, меньше, иногда их не хватало. Такие вещи (случались. – Ред.) и раньше, но такого, чтобы государство не закупило вообще – не было", – заявила профессор кафедры акушерства и гинекологии Одесского национального медицинского университета Светлана Галич.

В Министерстве здравоохранения на запрос телеканала "Украина" ответили: тендер проведут в середине февраля, а пока – лекарствами должны обеспечить местные власти.

"Обеспечение лечебных учреждений препаратами – легочными сурфактантами за средства местных бюджетов в пределах потребности, до момента, когда будут осуществлены централизованные поставки препаратов, закупленных за средства государственного бюджета", – сообщали в Министерстве здравоохранения Украины.

Однако местные чиновники медикаментов не приобрели. Говорят, что не успели.

"Мы очень много договоров заключенных не успела оплатить, именно по причине конфликта с областным советом. У нас областной бюджет не действует, сегодня решение не вступило в силу. Мы не можем объявлять никакие торги", – рассказывает директора департамента здравоохранения и социальной защиты населения Одесской областной государственной администрации Татьяна Кривая.

Пока столичные и местные чиновники совместно ищут выход, медики перинатального центра готовятся к худшему. Чтобы каждый недоношенный младенец имел шанс на жизнь – готовы просить о помощи производителей и волонтеров.