В Украину не пустили 20 тонн зараженных киви из Греции

Зараженный груз плодов киви был задержан в Одесском морском торговом порту.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии плодов киви из Греции общим весом 19,6 тонны, которые были заражены средиземноморской плодовой мухой, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, зараженный груз был задержан в Одесском морском торговом порту. С целью недопущения подобных случаев Госпродпотребслужба направила в Грецию ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщалось, в декабре 2016 года Госпродпотребслужба запретила ввоз на территорию Украины грецких мандаринов, зараженных тем же карантинным организмом – средиземноморской плодовой мухой.

Средиземноморская плодовая муха – это опасный вредитель, который уничтожает от 30% до 100% плодов персика, абрикоса, сливы в странах Средиземноморья и Южной Америки. Всего он повреждает более двухсот видов растений. Среди них практически все плодовые, многие ягодные, ряд овощных. Личинки средиземноморской плодовой мухи вызывают опадение плодов. На территории Украины этот карантинный организм отсутствует.





