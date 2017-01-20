Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Одессы
В Украину не пустили 20 тонн зараженных киви из Греции http://www.segodnya.ua/img/article/7903/50_main.1484940058.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/50_tn.1484940058.jpg Одесса Зараженный груз был задержан в Одесском морском торговом порту

В Украину не пустили 20 тонн зараженных киви из Греции

Сегодня, 21:20

Зараженный груз был задержан в Одесском морском торговом порту

Зараженный груз плодов киви был задержан в Одесском морском торговом порту, фото ssu.gov.ua
Зараженный груз плодов киви был задержан в Одесском морском торговом порту, фото ssu.gov.ua

Зараженный груз плодов киви был задержан в Одесском морском торговом порту.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии плодов киви из Греции общим весом 19,6 тонны, которые были заражены средиземноморской плодовой мухой, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, зараженный груз был задержан в Одесском морском торговом порту. С целью недопущения подобных случаев Госпродпотребслужба направила в Грецию ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщалось, в декабре 2016 года Госпродпотребслужба запретила ввоз на территорию Украины грецких мандаринов, зараженных тем же карантинным организмом – средиземноморской плодовой мухой.

Средиземноморская плодовая муха – это опасный вредитель, который уничтожает от 30% до 100% плодов персика, абрикоса, сливы в странах Средиземноморья и Южной Америки. Всего он повреждает более двухсот видов растений. Среди них практически все плодовые, многие ягодные, ряд овощных. Личинки средиземноморской плодовой мухи вызывают опадение плодов. На территории Украины этот карантинный организм отсутствует.
тонны, задержан, груз, ввоз, киви, в Украину, не пустили

Вы сейчас просматриваете новость "В Украину не пустили 20 тонн зараженных киви из Греции ". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Фото: полиция

В Запорожскую область везли опасный груз с Донбасса

19 Декабря 2016, 13:37

На блокпосту у пассажиров микроавтобуса "Фольксваген" обнаружили две гранаты с запалами

Происшествия и криминал

Общий вес грузового автомобиля и автоприцепа составил более 50 тонн. Фото: autoglassinfo.ru

Перегруженная фура повредила мост через Днепр под Черкассами

13 Декабря 2016, 11:08

Переднее правое колесо автоприцепа полностью провалилось в образовавшуюся щель

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.