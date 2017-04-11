Версия мести: что осталось от сгоревших домов в Одессе и кого подозревают местные

Владельцы 15 домиков на берегу моря лишились всего имущества и места для летнего отдыха

На побережье Одессы в ночь на вторник произошел масштабный пожар — дотла сгорели 15 дачных домов. По информации спасателей, огонь охватил 1000 квадратных метров, а местные подозревают, что их имущество могли поджечь, передает корреспондент сайта Сегодня.

НОЧНОЙ ПОЖАР ТУШИЛИ 70 СПАСАТЕЛЕЙ

Небольшие дачные курени находились на ул. Шкиперской недалеко от мемориального комплекса 411-й батареи. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 4:22.

"Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил уже 15 дачных домов. Была угроза взрыва газовых баллонов", — рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области. На месте работали 70 человек и 10 пожарных машин.

По словам спасателей, ликвидация огня затянулась, так как дома построили из легковоспламеняющихся материалов, таких как дерево и пластик, а рядом не оказалось пожарных гидрантов и подъездов к морю для забора воды, поэтому ее пришлось возить автоцистернами и качать из моря с помощью мотопомп.

По словам очевидцев, огонь разгорелся в проходе между двумя большими куренями.

"Может, кто-то бросил спичку, — предполагают местные. — А ночью был сильный ветер, из-за чего огонь быстро перекинулся на другие дома".

Среди сгоревших домов – и пепелище сторожевого пункта. Охрана там работает круглосуточно, дежурили и в эту ночь, но как разгорелся огонь – не видел никто.

"Охранники увидели, что дома горят, и начали ведрами носить воду из моря, чтобы спасти постройки", — поделился местный житель Владимир.

А живущий по соседству мужчина помогал бороться с огнем и получил ожоги рук, но обошлось без госпитализации.

ВЕРСИИ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Пока спасатели выясняют причину пожара, люди подозревают, что это мог быть поджог.

"Тут недавно работали строители. Ходили слухи, что хозяин дома им не заплатил, поэтому это могла быть месть", — признался нам один из местных.

А вот в короткое замыкание электропроводки погорельцы не верят и утверждают, что, уезжая с дач на зиму, обязательно выключают коммуникации.

ПОСТРАДАВШИЕ ПОДСЧИТЫВАЮТ УБЫТКИ

Все, кого коснулась трагедия, с трудом находили слова, чтобы описать случившееся. Одесситы сетуют, что приводили в порядок дома не один год, а теперь остались только погнутые пламенем металлические каркасы.

"Мы жили тут с мая по сентябрь. На Пасху собирались переезжать, даже продукты уже покупали", — рассказала Юлия.

Вместе с домами тут сгорела и дорогостоящая бытовая техника.

"Там были стиральные машины, холодильники, ноутбуки. Сгорел даже лодочный мотор", — говорит владелица одного из домов Анжела.

И пока кто-то разбирал завалы, пытаясь найти хоть что-то уцелевшее, на пепелище продолжали тлеть остатки имущества погорельцев. "У нас летний душ остался, можем искупаться", — иронизировали местные, добавляя, что жилье не страховали, так что на компенсации не рассчитывают.

ЧТО ГОВОРЯТ В ПОЛИЦИИ

Помимо спасателей, на месте пожара также побывали правоохранители.

"В таких ситуациях сотрудники полиции всегда приезжают на место происшествия — на случай, если есть пострадавшие", — рассказали нам в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

По факту случившегося проведут фактически двойное расследование: сотрудники областного управления ГСЧС проведут экспертизу для выяснения причин возгорания, а полицейские проверят версию о поджоге.