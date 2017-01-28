14-летняя девушка выбросила с 5 этажа новорожденного ребенка в Винницкой области

Со слов родителей, они узнали о том, что их дочь родила, только в больнице

В Винницкой области несовершеннолетняя мать выбросила из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Информация о происшествии правоохранителям поступила от медиков: "скорой помощью" в гинекологическое отделение была доставлена 14-летняя жительница г. Казатин. С ней находились родители. По словам врачей, у девушки возникло кровотечение после того, как она родила ребенка.

"Полицейские выяснили, что сегодня ночью девочка дома, в своей комнате родила ребенка и выбросила его из окна 5 этажа. Впоследствии, когда ее состояние ухудшилось вследствие возникшего кровотечения, родители вызвали "скорую помощь". Со слов родителей, они узнали о том, что их дочь родила, только в больнице. В дальнейшем тело мертвого новорожденного ребенка было обнаружено возле дома", – говорится в сообщении.

По данному факту следственными Козятинского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В полиции отметили, что роженица воспитывалась в благополучной семье. Обстоятельства происшествия выясняются, причины смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.