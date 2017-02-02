Полтонны янтаря и оружие: после массовой перестрелки в Олевске прошли обыски (фото,видео)

Сегодня, 16:16

По предварительной информации, сегодня обыски проходят как в Олевске, так и в других поселках на севере Житомирской области


В Житомирской области, после массовой перестрелки в Олевске, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски.

Как сообщает на своей странице в соцсети генпрокурор Юрий Луценко, сегодня в регионе изъяли полтонны янтаря и оружие.

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Фото: Facebook / Юрий Луценко

"После январской стрельбы в Олевске одновременно были сняты местные руководители прокуратуры и полиции, которые спокойно жили в эпицентре янтарной лихорадки. Сегодня вместе с управлением СБУ провели первую волну обысков. Изъято полтонны янтаря, оружие. Страна очень нуждается в законодательном урегулировании этого вопроса", – отметил Луценко.

По предварительной информации, сегодня обыски проходят в самом Олевске и населенных пунктах вокруг райцентра, а также в других поселках на севере Житомирской области. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Сейчас правоохранители ищут скупщиков и причастных к незаконной добычи и сбыте янтаря, а также устанавливают других участников перестрелки 16 января этого года в Олевске.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник, 16 января, в Олевске Житомирской области произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. В результате огнестрельные ранения получили семь человек, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. 23 января в реанимационном отделении Олевской больницы скончался еще один участник конфликта – 32-летний житель Львовской области.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – "Покушение на убийство" (ст. 15 и ст. 115 УК), ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время установлено более 30 человек, участвовавших в конфликте с обеих сторон.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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