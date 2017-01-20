В Крыму возобновят украинские каналы

В селе Чонгар Херсонской области завершается строительство телевышки, которая будет транслировать центральные украинские каналы на территории Крыма. Напомним, украинское теле- и радиовещание на полуострове запретили еще в 2014-м якобы за несоответствие российскому законодательству. Председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев рассказал "Сегодня", что высота телевизионной вышки уже составляет 116 метров.

"В наших планах — 150-метровое сооружение. Запустить вещание планируем в конце января или начале февраля, — пояснил нам Гордеев. — Звучат даже угрозы уничтожить телебашню, которую российские СМИ уже назвали "американской лучевой башней". Шаг за шагом мы движемся к интеграции информационного пространства Крыма".

По словам херсонского губернатора, в июне 2016-го уже восстановили украинское радиовещание в Крыму с другой башни недалеко от границы, а в сентябре провели прямую линию с крымчанами в радиоэфире. "На очереди — вернуть Украине телевизионное пространство на территории полуострова", — говорит Андрей Гордеев. Сейчас на Крым вещают четыре радиостанции.