Антисанитария и нелегалы: в Херсоне обнаружили подпольный цех пошива одежды

Сегодня, 18:03

Работники со своими детьми жили тут же на складах

 


Подпольный цех по пошиву одежды правоохранители обнаружили в Херсоне. Там нелегально работали 16 иностранцев. Жили они с детьми в полной антисанитарии на складах. Там же и шили куртки, спортивные костюмы и сумки.

Правоохранители изъяли более трехсот единиц товара, 20 швейных машинок и другое оборудование. Сейчас разыскивают организатора незаконного бизнеса. Кроме того, подготовлены обоснованные обращения к государственной миграционной службе о принудительном возвращении за пределы Украины указанных граждан, говорит начальник отдела по борьбе с торговлей людьми Нацполиции в Херсонской области Олег Шанько. 
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