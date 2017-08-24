Антисанитария и нелегалы: в Херсоне обнаружили подпольный цех пошива одежды

Работники со своими детьми жили тут же на складах

Подпольный цех по пошиву одежды правоохранители обнаружили в Херсоне. Там нелегально работали 16 иностранцев. Жили они с детьми в полной антисанитарии на складах. Там же и шили куртки, спортивные костюмы и сумки.

Правоохранители изъяли более трехсот единиц товара, 20 швейных машинок и другое оборудование. Сейчас разыскивают организатора незаконного бизнеса. Кроме того, подготовлены обоснованные обращения к государственной миграционной службе о принудительном возвращении за пределы Украины указанных граждан, говорит начальник отдела по борьбе с торговлей людьми Нацполиции в Херсонской области Олег Шанько.