Беларусь запретила свинину из Винницкой области

Вводятся ограничения на ввоз на территорию Республики Беларусь живых свиней, спермы хряков, мяса свиней и продуктов его переработки

Беларусь ввела ограничения на ввоз свинины из Винницкой области Украины из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом информирует Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Республики Беларусь, передает УНН.

"Да, в связи с АЧС вводятся ограничения на ввоз на территорию Республики Беларусь из Винницкой области Украины живых свиней, спермы хряков, мяса свиней и продуктов его переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, используемого оборудования для транспортировки, содержания, убоя и разделки свиней и сырья (продукции) животного происхождения", – говорится в сообщении.

Указанные ограничения распространяются на ввоз кормов и кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов, прошедших термическую обработку и изготовленных из свиноводческого сырья, которое было произведено в Винницкой области, уточнили в ведомстве.

Напомним, в конце марта Беларусь ввела временные ограничения на ввоз свинины из нескольких регионов Украины и Литвы в связи с регистрацией заболевания африканской чумой свиней. Ввоз был запрещен с территории Херсонской области, а также с территорий Утенского и Паневежского уездов Литвы, где регистрировались случаи заболевания.