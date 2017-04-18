Луценко представил нового руководителя прокуратуры Ровенской области
Главная задача нового главы областной прокуратуры – предотвращение незаконной добычи янтаря
В Ровенской областной прокуратуре появился новый руководитель – Богдан Подубинский, ранее работавший заместителем прокурора Львовской области. Его представил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Предыдущего руководителя – Олега Соболя, – перевели в Черновицкую область для борьбы с контрабандой.
Главная задача руководителя Ровенской прокуратуры – предотвращение незаконной добычи янтаря, заявил руководитель генпрокуратуры.
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