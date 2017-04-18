На Хортице ожил забетонированный дуб

Сегодня, 12:00

Дерево изуродовали туристы много лет назад

Дерево вернулось к жизни. Фото: zherdev-sad.kg
Дерево вернулось к жизни. Фото: zherdev-sad.kg

Дуб с бетонным стволом зазеленел на острове Хортица. 12 назад дерево изуродовали туристы, которые разожгли костер, почти полностью уничтоживший ствол. К счастью, на помощь пришли защитники природы. Ученые-волонтеры прибегли к нестандартному методу: чтобы дерево не погибло, его ствол укрепили бетонным раствором. Поэтому этот дуб называют "киборгом". В общей сложности спасательные работы продолжались почти полгода, а теперь дерево планируют включить в туристические маршруты.
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Источник:

"Сегодня"

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