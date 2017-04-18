На Хортице ожил забетонированный дуб

Дуб с бетонным стволом зазеленел на острове Хортица. 12 назад дерево изуродовали туристы, которые разожгли костер, почти полностью уничтоживший ствол. К счастью, на помощь пришли защитники природы. Ученые-волонтеры прибегли к нестандартному методу: чтобы дерево не погибло, его ствол укрепили бетонным раствором. Поэтому этот дуб называют "киборгом". В общей сложности спасательные работы продолжались почти полгода, а теперь дерево планируют включить в туристические маршруты.