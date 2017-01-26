На трассе под Мелитополем сгорел пассажирский автобус (фото)

Эксперты выясняют причину инцидента, который произошел сегодня утром

На трассе "Харьков-Симферополь" у с. Новое Мелитопольского района сгорел маршрутный автобус "Богдан". Об этом сообщает ГСЧС Запорожской области.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит моторный отсек. Пассажиры вышли из салона самостоятельно. В результате происшествия никто не пострадал", – отметили в ГСЧС.

Сейчас причина пожара устанавливается.

Напомним, в Харькове пожар унес жизни двух человек.