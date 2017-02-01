Пенсионеру из Винницкой области пришлось в суде доказывать, что он жив (видео)

Николай Коваленко два месяца официально не считался живым, пенсию ему платить перестали, субсидию отобрали

Похороненный заживо и воскресший. Пенсионер из Винницкой области – доказал в суде, что он жив. По решению другого суда он был признан умершим и лишен пенсии и субсидии. Теперь – выплаты мужчине должны вернуть.

Судья впервые за свою практику воскресил человека. Николай Коваленко два месяца официально не считался живым. Пенсию ему платить перестали, субсидию отобрали.

В своей так называемой смерти пенсионер винит сына. Говорит, он позарился на три гектара земли в Полтавской области.

"Кому-то, где-то заплатили. Состоялся суд. Вот решение этого суда, что я умер. А раз я умер – можно свободно использовать мою недвижимость", – поясняет Николай Коваленко

Пока Николай Коваленко праздновать не спешит. Ждет, когда восстановят пенсию и право собственности на землю, из-за которой его и похоронили.