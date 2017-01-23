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Полковника контрразведки СБУ уличили во взяточничестве (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/40_main.1485196577.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/40_tn.1485196577.jpg Другие регионы Контрразведчик получил неправомерную выгоду в размере 15 тыс. грн от военнослужащего

Полковника контрразведки СБУ уличили во взяточничестве (фото)

Сегодня, 20:35

Контрразведчик получил неправомерную выгоду в размере 15 тыс. грн от военнослужащего

В Луцке во время получения взятки задержали полковника контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Военная прокуратура Луцкого гарнизона по материалам и совместно с оперативными сотрудниками Управления внутренней безопасности СБ Украины, задокументировали факт вымогательства и получения "взятки" исполняющим обязанности начальника отдела (г. Луцк) военной контрразведки Департамента контрразведки СБ Украины подполковником С", – отметил он.

По информации Матиоса, контрразведчик получил неправомерную выгоду в размере 15 тыс. грн от военнослужащего Луцкого пограничного отряда за ненаправление в правоохранительные органы информации о возможной противоправной деятельности последнего, будто бы связанной с незаконным перемещением товаров через госграницу Украины.

"Деньги обнаружены и изъяты во время осмотра места происшествия. Офицер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", – подчеркнул он.

При этом Матиос добавил, что "государство разъедает тяжелая беда".
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