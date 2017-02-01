Пятиэтажку в центре Запорожья залило кипятком (видео)

Сегодня, 18:06

Жители дома уверены, что квартиры пострадали из-за халатности коммунальщиков, которые прибыли ликвидировать прорыв только через два часа

[17:41:08] Мещерский Александр:

Наводнение в собственном доме. Пятиэтажку в центре Запорожья залило кипятком – вышла из строя труба отопления. Пока коммунальщики ехали на вызов, горячая вода испортила мебель и бытовую технику.

С чердака на жилые помещения полился кипяток. Затопило пять этажей. В общем, пострадало 15 квартир.

Жители дома уверены, что квартиры пострадали из-за халатности коммунальщиков, которые прибыли ликвидировать прорыв только через два часа.

Коммунальщики свою вину признают. И оправдываются – долго ехали на вызов, потому что слишком много аварий в городе. Убытки обещают компенсировать.

Однако юристы считают, что возмещение убытков от коммунальщиков вряд ли удастся добиться.

Пострадавшие жители готовят иски в суд.
авария, Запорожье, ЖЭК, многоэтажка, комунальщики
Источник:

"Сегодня"

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