Пятиэтажку в центре Запорожья залило кипятком (видео)

Жители дома уверены, что квартиры пострадали из-за халатности коммунальщиков, которые прибыли ликвидировать прорыв только через два часа

Наводнение в собственном доме. Пятиэтажку в центре Запорожья залило кипятком – вышла из строя труба отопления. Пока коммунальщики ехали на вызов, горячая вода испортила мебель и бытовую технику.

С чердака на жилые помещения полился кипяток. Затопило пять этажей. В общем, пострадало 15 квартир.

Жители дома уверены, что квартиры пострадали из-за халатности коммунальщиков, которые прибыли ликвидировать прорыв только через два часа.

Коммунальщики свою вину признают. И оправдываются – долго ехали на вызов, потому что слишком много аварий в городе. Убытки обещают компенсировать.

Однако юристы считают, что возмещение убытков от коммунальщиков вряд ли удастся добиться.

Пострадавшие жители готовят иски в суд.