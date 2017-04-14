Спецслужбы сорвали поставку деталей для кораблей ВМФ РФ

В Николаеве сорвали попытку поставки в Россию комплектующих к газотурбинным двигателям (ГТД) военного назначения, используемых на кораблях ВМФ РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, оперативники задержали работника госпредприятия "Заря" – "Машпроект" и местного дельца, которые пытались вывезти с территории завода три агрегата, предназначенные для контроля температуры газа в ГТД общей стоимостью 124 000 гривен.

"Кроме того злоумышленники пытались вывезти 86 сопел к форсункам для ГТД, а также штампы и печати, которые должны легитимизировать перед иностранной стороной похищенные комплектующие. Воры действовали по заказу гражданина РФ, представителя коммерческой структуры, связанной с военно-промышленным комплексом России", – пояснили в СБУ.

Попытка контрабанды оборудования, отметили в ведомстве, объясняется длительным отсутствием в РФ мощностей для самостоятельного серийного производства и ремонта газотурбинной техники,которые до 2014 года обеспечивалась исключительно николаевским предприятием.