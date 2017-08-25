Украинские пограничники обнаружили подводный спиртопровод из Молдовы

Во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища пограничники обнаружили подводный спиртопровод. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В частности, рассказали в ведомстве, был найден шланг диаметром 32 мм.

"Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину. С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину. Правоохранители установили, что этот трубопровод был установлен недавно и еще не использовался, поскольку шланг был новый и не содержал характерного запаха спирта", – рассказали в Госпогранслужбе.

Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью пограничного катера демонтировали только часть шланга – до линии государственной границы. Протяженность удаленной трубы составила 540 м.

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