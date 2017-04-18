В Черкасской области 90-летний пенсионер годами откладывал деньги на памятник Шевченко

Сегодня, 16:48

Установить памятник поэту Иосиф Маслюк решил после начала российской агрессии на востоке Украины


Иосиф Маслюк собрал 50 тысяч гривен на памятник Шевченко. Видео:

В Черкасской области 90-летний Иосиф Маслюк установил в родном селе памятник Тарасу Шевченко. Средства на него несколько лет откладывал с пенсии. Всего удалось сэкономить 50 тыс. грн. За эту сумму и заказал гранитно-мраморный постамент, пишет "5 канал".

У 90-летнего жителя Шполы Иосифа Маслюка на столе всегда открыт "Кобзарь". На полках – альбомы с иллюстрациями к произведениям Шевченко. Мужчина каждый день читает поэта.

Установить памятник Т. Шевченко в родном селе Соболевка Иосиф Маслюк решил в 2014 году, после начала российской агрессии на востоке Украины. Деньги экономил со своей небольшой пенсии. И только в прошлом году собрал необходимую сумму.

"У меня оставались деньги от проданного дома в Черкассах. Немножко там добавил", – отметил Иосиф Маслюк.

Чиновники Соболевки говорят, что и сами думали установить памятник Шевченко. Поэтому откликнулись на предложение мужчины и предоставили земельный участок.

Жители села гордятся таким поступком своего земляка. Люди взялись облагораживать территорию вокруг памятника и хотят высадить там вербовую аллею.
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