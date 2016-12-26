В Черкасской области нашли 500-килограмовую авиабомбу времен Второй мировой (видео)

В течение двух дней, 24 и 25 декабря, саперы проводили земляные работы по откапыванию, вывозу и уничтожению находки

В селе Иванькове Каневского района Черкасской области была обнаружена авиационная немецкая бомба SD-500 с зоной поражения до полутора тысяч метров, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Во время предварительного обследования спасатели предположили, что это 250 кг авиабомба времен Второй мировой войны. Однако, во время ее откапывания классификацию взрывоопасного предмета изменили. Найденный на окраине села авиационный снаряд оказался немецкой толстостенной авиабомбой SD-500 с зоной поражения до 1500 метров", – говорится в обнародованном в понедельник сообщении ГСЧС Украины.

В течение двух дней, 24 и 25 декабря, саперы проводили земляные работы по откапыванию, вывозу и уничтожению находки, которая пролежала в земле более 70 лет. Чтобы уничтожить бомбу, пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения с помощью трактора выкопали на подрывном полигоне специальную яму пятиметровой глубины. Для уменьшения зоны поражения бомбу после укладки засыпали плотным грунтом.

"Об опасности и важности каждого этапа работ, которые выполняли саперы, свидетельствует даже время. Так только на подготовительные работы по подрыву бомбы ушло более 3 часов. По завершению всех работ в воскресенье, 25 декабря, саперы аварийно-спасательного отряда специального назначения провели успешный контролируемый подрыв. О качестве проведенной работы свидетельствует лишь памятная воронка глубиной три метра и десять метров в диаметре", – говорится в сообщении.

В целом, информируют в ГУ ГСЧС Украины в области, это уже третья 500-килограммовая авиабомба, уничтоженная за последние десять лет в Черкасской области.