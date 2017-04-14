В Черновцах разгорелась "водная" война

В Черновцах десятки многоэтажек отключили от водоснабжения. Люди добросовестно платят за коммунальные услуги, а страдают из-за чужого долга. Из-за этого накануне праздников жильцы вынуждены покупать воду в бутылях. Как оказалось, водоканал не заплатил за электричество десятки миллионов и насосы остановили.

"Мы обязаны отключать потребителя-должника от электросети. Облэнерго ждет конструктивной позиции депутатов и оказания помощи для расчетов", – пояснил коммерческий директор "Черновцыоблэнерго" Виталий Бакланов.

В свою очередь депутаты говорят о том, нет комплексного видения, как развивать коммунальное предприятие. Тем не менее, коммунальщики и чиновники договорились между собой, после чего нашли резервы, чтобы дать людям воду к празднику.