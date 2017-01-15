В Черновицкой области 5-летний внук спас деда из огня

В селе Ирклиев из-за короткого замыкания электросети горел жилой дом. По информации ГСЧС Черновицкой области, инцидент произошел в субботу.

"Пожар заметил 5-летний Тарас, который спал в комнате. Почувствовав запах дыма, парень проснулся и побежал в спальню 80-летнего деда. Спасаясь от дыма, который начал полностью заполнять помещение, его хозяин успел надышаться продуктами горения", – рассказали спасатели.

Борьба с огнем продолжалась более четырех часов. Несмотря на усилия пожарных и спасателей, спасти дом не удалось. Пожилого мужчину госпитализировали в реанимацию.