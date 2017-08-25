В Херсоне два человека погибли в огне

В Херсоне горел частный дом на ул. Крымской. По данным ГСЧС, пожар вспыхнул ночью 24 августа.

Как рассказали спасатели, о ЧП им сообщили заметившие дым соседи.

"Во время ликвидации пожара обнаружили тело погибшего мужчины 1956 года рождения. Из задымленной комнаты удалось вынести пожилую женщину и передать работникам скорой помощи. Однако, 79-летняя хозяйка квартиры умерла по дороге в больницу", – пояснили в ГСЧС.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Напомним, в Николаевской области на базе отдыха нашли мертвую голую женщину.