В Херсоне два человека погибли в огне

Сегодня, 11:50

Трагедия произошла ночью 24 августа

В огне погибли два человека. Фото: kievvlast.com.ua
В огне погибли два человека. Фото: kievvlast.com.ua

В Херсоне горел частный дом на ул. Крымской. По данным ГСЧС, пожар вспыхнул ночью 24 августа.

Как рассказали спасатели, о ЧП им сообщили заметившие дым соседи.

"Во время ликвидации пожара обнаружили тело погибшего мужчины 1956 года рождения. Из задымленной комнаты удалось вынести пожилую женщину и передать работникам скорой помощи. Однако, 79-летняя хозяйка квартиры умерла по дороге в больницу", – пояснили в ГСЧС.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Напомним, в Николаевской области на базе отдыха нашли мертвую голую женщину.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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