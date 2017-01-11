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В Херсонской области два человека погибли в огне http://www.segodnya.ua/img/article/7871/77_main.1484129269.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/77_tn.1484129269.jpg Другие регионы Спасатели озвучили предварительную причину трагедии

В Херсонской области два человека погибли в огне

Сегодня, 12:05

Спасатели озвучили предварительную причину трагедии

В огне погибли два человека. Фото: ГСЧС
В огне погибли два человека. Фото: ГСЧС

В поселке Рыково Генического района на пожаре погибли два человека. Как сообщает ГСЧС Херсонской области, трагедия произошла утром 11 января.

"Из-за сильной задымленности пожарные работали в газодымозащитной аппаратах. Во время ликвидации чрезвычайного происшествия в доме были обнаружены тела двух лиц мужского и женского пола, соответственно 1965 и 1969 рождения", – рассказали в ГСЧС.

Причина смерти людей будет определена после судебно-медицинской экспертизы.
тела, короткое замыкание, пожарные, замыкание, происшествия
Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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