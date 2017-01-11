В Херсонской области два человека погибли в огне

В поселке Рыково Генического района на пожаре погибли два человека. Как сообщает ГСЧС Херсонской области, трагедия произошла утром 11 января.

"Из-за сильной задымленности пожарные работали в газодымозащитной аппаратах. Во время ликвидации чрезвычайного происшествия в доме были обнаружены тела двух лиц мужского и женского пола, соответственно 1965 и 1969 рождения", – рассказали в ГСЧС.

Причина смерти людей будет определена после судебно-медицинской экспертизы.