В Херсонской области коп погорел на помощи мужу-тирану
Правоохранитель попросил за свои услуги 4 000 гривен
В Херсонской области на взятке разоблачен сотрудник Чаплынского отделения полиции. Об этом сообщает Военная прокуратура Южного региона.
По данным ведомства, правоохранитель запросил 4 000 гривен за непривлечение к ответственности мужчины, которого обвинила в насилии жена.
"Непосредственно во время получения второй части оговоренной суммы "сострадательного" полицейского задержали. Проводятся первоочередные следственные действия для получения дополнительных доказательств совершения преступления", – отметили в прокуратуре.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на изъятое имущество.
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