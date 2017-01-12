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В Херсонской области коп погорел на помощи мужу-тирану http://www.segodnya.ua/img/article/7876/3_main.1484220943.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/3_tn.1484220943.jpg Другие регионы Правоохранитель попросил за свои услуги 4 000 гривен

В Херсонской области коп погорел на помощи мужу-тирану

Сегодня, 13:33

Правоохранитель попросил за свои услуги 4 000 гривен

Копа задержали. Фото: прокуратура
Копа задержали. Фото: прокуратура

В Херсонской области на взятке разоблачен сотрудник Чаплынского отделения полиции. Об этом сообщает Военная прокуратура Южного региона.

По данным ведомства, правоохранитель запросил 4 000 гривен за непривлечение к ответственности мужчины, которого обвинила в насилии жена.

"Непосредственно во время получения второй части оговоренной суммы "сострадательного" полицейского задержали. Проводятся первоочередные следственные действия для получения дополнительных доказательств совершения преступления", – отметили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на изъятое имущество.
взятка, расследование, помощь, задержан, полицейский, сотрудник
Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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