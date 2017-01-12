В Херсонской области коп погорел на помощи мужу-тирану

Правоохранитель попросил за свои услуги 4 000 гривен

В Херсонской области на взятке разоблачен сотрудник Чаплынского отделения полиции. Об этом сообщает Военная прокуратура Южного региона.

По данным ведомства, правоохранитель запросил 4 000 гривен за непривлечение к ответственности мужчины, которого обвинила в насилии жена.

"Непосредственно во время получения второй части оговоренной суммы "сострадательного" полицейского задержали. Проводятся первоочередные следственные действия для получения дополнительных доказательств совершения преступления", – отметили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на изъятое имущество.





