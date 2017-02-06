В Херсонской области орудуют браконьеры (видео)

Сегодня, 22:25

Лесники жалуются, что нарушителей догонять не на чем, и просят предоставить им иситемы видеонаблюдения, а также ужесточить наказания за браконьерство


В Виноградовском лесничестве Херсонской области браконьеры застрелили 6 косуль. Задержать нарушителей лесникам не удалось.

Убитых косуль лесники Виноградовского лесничества нашли по следам крови. Браконьеры скрылись. Всю добычу забрать не успели, и туши двух животных оставили.

Проблема в том, говорят в лесничестве, что за 6-ю тысячами гектаров угодий следит только один лесник. Мастера леса и егеря помогают, но автопарка для того, чтобы догонять нарушителей, им не хватает.

Проблему, как отметили в лесничестве, может решить система видео-наблюдения, но она пока недоступна областным чиновникам.

"Это трудно, но мы ищем деньги. Мы считаем, как хоть потихоньку эти вопросы решать – ставить видеокамеры", – рассказал депутат Херсонского обласного совета Николай Ставицкий.

В управлении констатируют, что в Виноградовском лесничестве осталось всего три косули – при том, что для нормальной популяции нужно 90.

Сергей Сколибог – охотник с 20-летним стажем, – рассказал, что в последнее время в лесах Херсонской области не встретишь ни косуль, ни оленей. У него есть свои предложения, как бороться с браконьерами.

"Конфискация средств браконьерства, конфискация автомобильного транспорта, штрафы. А если материальный ущерб будет большой – то и лишение свободы", – предложил охотник.

А пока браконьеров будут только штрафовать, ситуация не изменится, уверен охотник.
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Источник:

"Сегодня"

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