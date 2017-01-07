В Херсонской области женщина сгорела в автомобиле

В геническом районе произошло смертельное ДТП. Как рассказали в Нацполиции, в районе Нов.Азова 31-летняя женщина за рулем "DACIA LOGAN" не выбрала безопасной скорости движения, не справилась с управлением и совершила наезд на дерево.

"В результате ДТП произошло возгорание автомобиля и женщина погибла на месте происшествия. Пассажир смог выбраться из машины и вызвал полицию и "скорую". Со слов 26-летнего мужчины, он был в состоянии алкогольного опьянения и не мог управлять транспортным средством, поэтому отдал ключи от своей машиныподруге, и они поехали. Больше ничего не помнит. Пассажир очнулся только тогда, когда его подобрала "скорая", – отметили в полиции.

Сейчас продолжаются следственные действия.