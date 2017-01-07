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В Херсонской области женщина сгорела в автомобиле http://www.segodnya.ua/img/article/7861/92_main.1483793447.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/92_tn.1483793447.jpg Другие регионы Владелец авто был пьян и пустил за руль знакомую

В Херсонской области женщина сгорела в автомобиле

Сегодня, 14:47

Владелец авто был пьян и пустил за руль знакомую

Женщина погибла.
Женщина погибла.

В геническом районе произошло смертельное ДТП. Как рассказали в Нацполиции,  в районе Нов.Азова 31-летняя женщина за рулем "DACIA LOGAN" не выбрала безопасной скорости движения, не справилась с управлением и совершила наезд на дерево.

"В результате ДТП произошло возгорание автомобиля и женщина погибла на месте происшествия. Пассажир смог выбраться из машины и вызвал полицию и "скорую". Со слов 26-летнего мужчины, он был в состоянии алкогольного опьянения и не мог управлять транспортным средством, поэтому отдал ключи от своей машиныподруге, и они поехали. Больше ничего не помнит. Пассажир очнулся только тогда, когда его подобрала "скорая", – отметили в полиции.

Сейчас продолжаются следственные действия.
ДТП, авто, пассажир, женщина, дерево, погибла, происшествия
Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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