В Кировоградской области сгорели два человека

В с. Владимиро-Ильинка погибли два человека. Об этом сообщает ГСЧС Кировоградской области.

По данным ведомства, люди стали жертвами вспыхнувшего сегодня утром пожара.

"Во время тушения пожара спасателями обнаружены тела погибшей женщины 1964 г.р. и мужчины 1990 г.р", – пояснили в ГСЧС.

Причины пожара и обстоятельства смерти женщины и мужчины устанавливаются специалистами.

Напомним, в Днепре возник пожар на 7-м этаже 10-этажного жилого дома. Из окон квартиры, где находился очаг возгорания, шел густой дым. Обследовав помещение, пожарные обнаружили тело ребенка.