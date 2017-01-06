В Николаевской области полностью перекрыто движение автотраспорта

Сегодня, 6 декабря, в Николаевской области временно ограничено движение всех категорий транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения. Об этом сообщает местный автодор.

В связи с этим граждан просят воздержаться от поездок до окончания непогоды, а также для более эффективной работы снегоуборочной техники.

"В случае, если стихия застала в пути, переждите в местах отстоя автотранспорта и на стоянках комплексов дорожного сервиса", – предупредили в автодоре.

Вчера, 5 января, уже было ограничено движение крупногабаритного транспорта в Одесской области из-за ухудшения погоды. В то же время, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях движение было восстановлено.

Напомним, с 6 января в Украине началось резкое похолодание, сопровождаемое снегопадами и гололедом.