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В Николаевской области полностью перекрыто движение автотраспорта http://www.segodnya.ua/img/article/7859/54_main.1483694139.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/54_tn.1483694139.jpg Другие регионы Непогода преподнесла неприятный сюрприз водителям и пассажирам

В Николаевской области полностью перекрыто движение автотраспорта

Сегодня, 11:12

Непогода преподнесла неприятный сюрприз водителям и пассажирам

Непогода парализовала движение. Фото: ukravtodor.gov.ua
Непогода парализовала движение. Фото: ukravtodor.gov.ua

Сегодня, 6 декабря, в Николаевской области временно ограничено движение всех категорий транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения. Об этом сообщает местный автодор.

В связи с этим граждан просят воздержаться от поездок до окончания непогоды, а также для более эффективной работы снегоуборочной техники.

"В случае, если стихия застала в пути, переждите в местах отстоя автотранспорта и на стоянках комплексов дорожного сервиса", – предупредили в автодоре.

Вчера, 5 января, уже было ограничено движение крупногабаритного транспорта в Одесской области из-за ухудшения погоды. В то же время, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях движение было восстановлено.

Напомним, с 6 января в Украине началось резкое похолодание, сопровождаемое снегопадами и гололедом.
стихия, служба, перекрыто, непогода, движение
Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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