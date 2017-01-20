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В Николаевской области в воинской части погиб солдат-срочник http://www.segodnya.ua/img/article/7903/69_main.1484947259.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/69_tn.1484947259.jpg Другие регионы Командование воинской части проводит расследование

В Николаевской области в воинской части погиб солдат-срочник

Сегодня, 23:20

Командование воинской части проводит расследование

фото Влад Волошин
фото Влад Волошин

Военнослужащий срочной службы погиб в воинской части в Николаевской области вследствие полученных из-за нарушений правил безопасности ранений, сообщается на странице Сухопутных войск Украины в Фейсбуке.

"20 января, около 16.30 в одной из воинских частей в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности получил ранения, не совместимое с жизнью, военнослужащий срочной службы", – говорится в сообщении.

Для выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командование воинской части совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят расследование.
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Источник:

"Сегодня"

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