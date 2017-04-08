В Полтаве вандалы разбили мемориальные доски воинам Донбасса

Также была повреждена доска, посвященная памяти Петлюры

В Полтаве в ночь на субботу, 8 апреля, неизвестные разбили три настенные мемориальные доски, в том числе две, увековечивающие память погибших участников военной спецоперации на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе Полтавской области полиции, повреждены мемориальные плиты на улицах Алмазная, 9 и Сакко, 19-а в Полтаве.

Также была разбита доска, посвященная памяти украинского военного и политического деятеля Симона Петлюры.

По всем адресам работают сотрудники полиции Полтавы, устанавливаются все обстоятельства.