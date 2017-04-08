В Полтаве вандалы разбили мемориальные доски воинам Донбасса

8 Апреля 2017, 18:03

Также была повреждена доска, посвященная памяти Петлюры

В Полтаве вандалы разбили мемориальные доски воинам Донбасса. Фото: npu.gov.ua
В Полтаве вандалы разбили мемориальные доски воинам Донбасса. Фото: npu.gov.ua

В Полтаве в ночь на субботу, 8 апреля, неизвестные разбили три настенные мемориальные доски, в том числе две, увековечивающие память погибших участников военной спецоперации на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе Полтавской области полиции, повреждены мемориальные плиты на улицах Алмазная, 9 и Сакко, 19-а в Полтаве.

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Также была разбита доска, посвященная памяти украинского военного и политического деятеля Симона Петлюры.

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По всем адресам работают сотрудники полиции Полтавы, устанавливаются все обстоятельства.
вандалы, Полтава, мемориальная доска, воины, участники АТО, Нацполиция
Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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