Ребенка из Лебединской районной больницы почти неделю назад перевезли в Сумы в реанимацию, но спасти жизнь девочки не удалось

В Сумах от столбняка умерла пятилетняя девочка, сообщила местная журналистка Юлия Зайцева.

"У меня ужасная новость: 5-летнюю Юлечку, которая заболела столбняком в Сумской области, спасти не удалось. Она просто играла во дворе и ранила ножку", – написала она.

"Представьте себе, сегодня каждый второй ребенок во время такого травмирования рискует подцепить смертельную инфекцию. Поскольку невакцинирован. А сыворотки, чтобы вылечиться, нет – в нашей стране об этом давно не беспокоятся. Чиновники от медицины уверяют, вакцина в медучреждениях есть, но правда ли это?" – добавила журналист.

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Между тем главный педиатр управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Оксана Сташко сегодня, 25 августа, подтвердила журналистам, что ребенка из Лебединской районной больницы почти неделю назад перевезли в Сумы в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось.

"В Сумской области зарегистрирован случай заболевания столбняком, и сейчас я констатирую, что ребенок, который был болен, умер. Девочка вообще не была привита, и поэтому у нее не было никакой защиты от любых инфекций, начиная с рождения. Если бы у ребенка были прививки, согласно своему возрасту, болезнь можно было бы не только предотвратить, а как результат, смерти можно было избежать", – отметила чиновник.

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По ее информации, ребенок воспитывался в многодетной семье. Кроме нее в семье еще шестеро детей. Девочка ранила ногу о дерево, когда играла во дворе.

Родители обрабатывали рану дома самостоятельно. В медучреждение обратились только тогда, когда пострадавшая была в тяжелом состоянии.

Сначала девочка лечилась в Лебединской ЦРБ, а затем ее перевезли в Сумы. 17 августа ребенку ввели сыворотку, однако спасти жизнь так и не удалось.