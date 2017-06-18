В Украину везли детали для российских танков

В пункте пропуска "Сеньковка" в рейсовом автобусе из России нашли детали военного назначения. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным ведомства, в багажном отделении находились 2 танковых прожектора типа "Луна".

"Из объяснений водителя автобуса стало известно, что передача, которую он получил в Санкт-Петербурге от неизвестного лица, должны были забрать в одном из украинских городов. Сейчас груз изъят", – отметили пограничники.