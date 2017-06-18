В Украину везли детали для российских танков

Вчера, 16:09

Находку обнаружили пограничники в Черниговской области

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

В пункте пропуска "Сеньковка" в рейсовом автобусе из России нашли детали военного назначения. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным ведомства, в багажном отделении находились 2 танковых прожектора типа "Луна".

"Из объяснений водителя автобуса стало известно, что передача, которую он получил в Санкт-Петербурге от неизвестного лица, должны были забрать в одном из украинских городов. Сейчас груз изъят", – отметили пограничники.
товары, пограничники, нарушение, наряд, в Украину, детали, обнаружили
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Безвизовый режим с ЕС

Фото: zn.ua

Неделя безвиза: названо число украинцев, которым отказали в поездке в ЕС

Вчера, 15:42

С 11 июня границы с ЕС пересекли 441 тысяча украинцев  

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе резко обострилась: военные несут потери

Вчера, 08:29

На Луганском направлении зафиксировано 21 факт использования противником оружия 

Донбасс

На Донбассе задержали охранника пленных украинских бойцов

17 Июня, 22:00

Среди вещей беглеца был обнаружен паспорт и военный билет так называемой "ДНР"

Донбасс

В Мариуполе открыли мемориал погибшим пограничникам

17 Июня, 20:32

Колонна автомобилей Государственной пограничной службы была обстреляна из засады, погибли 5 пограничников

Политика

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

В Украину едет генсек НАТО с делегацией Североатлантического совета

17 Июня, 17:24

В регионах пройдут ряд мероприятий при участии представительства НАТО в Украине

Одесса

Сигареты изъяли

В Одесской области силовики перехватили контрабандные сигареты

17 Июня, 12:41

Изъятый товар предварительно оценен в 150 тысяч гривен

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования