В Умани на концерте ко Дню Независимости упало сценическое оборудование: пострадали дети

Сегодня, 20:19

Шесть детей госпитализированы

На концерте пострадали дети, фото newsone.ua
На концерте пострадали дети, фото newsone.ua

В Умани Черкасской области во время концерта по случаю Дня Независимости Украины на детей упало сценическое оборудование, шестеро детей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП области, передает телеканал "112 Украина".

"Во время праздничного концерта по случаю Дня Независимости на центральной площади города Умань на детей, находившихся у сцены, упало сценическое оборудование. В результате падения пострадали шестеро детей от 11 до 14 лет. Детей доставили в больницу", – говорится в сообщении.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) УК Украины.

Напомним, в Киеве во время парада мужчина "заминировал" станцию "Майдан Незалежности".
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