В Виннице воры украли драгоценности с бриллиантами, но тут же попались в руки полиции

Золотые цепочки, кольца и часы – все украшено бриллиантами. Украшения на сотни тысяч долларов украли трое мужчин у жительницы Винницы. Дверь квартиры открыли специальными отмычками, пока хозяйки дома не было. Вынесли драгоценности и уже отъехали от дома, как вдруг попались на глаза патрульным. Троица правоохранителям показалась подозрительной. Мужчин обыскали. В автомобиле и нашли чужие сокровища. Теперь мужчинам грозит до шести лет тюрьмы.

"Один крест где-то около пяти тысяч долларов стоил. ... Кольца с бриллиантами и часы три тысячи долларов тоже с бриллиантами", – рассказывает Оксана, жительница Винницы.

"Один из них ранее судим за совершение разбойного нападения, за совершение убийства, другие подельники также привлекались к уголовной ответственности за совершение умышленных имущественных преступлений", – говорит Юрий Пэдос, начальник управления Нацполиции в Винницкой области.