В Винницкой области хотят заманить туриста старейшим в мире кратером

К старейшему в мире метеоритному кратеру, расположенному в Винницкой области, решили проложить дорогу. Люди привозят огромные булыжники, разбивают их и камнями засыпают ямы. Местные жители говорят – живут в известном месте, но при этом отрезаны от мира. В дождь здесь даже пройти невозможно: полтора километра дороги превращаются в сплошное болото.