В Винницкой области хотят заманить туриста старейшим в мире кратером

Вчера, 12:12

Люди уже начали самостоятельно ремонтировать дорогу к месту падения метеорита

Фото: discover24.ru
Фото: discover24.ru

К старейшему в мире метеоритному кратеру, расположенному в Винницкой области, решили проложить дорогу. Люди привозят огромные булыжники, разбивают их и камнями засыпают ямы. Местные жители говорят – живут в известном месте, но при этом отрезаны от мира. В дождь здесь даже пройти невозможно: полтора километра дороги превращаются в сплошное болото. 
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Источник:

"Сегодня"

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