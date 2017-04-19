В Винницкой области военные не могут получить землю

Сегодня, 03:57

В сельсовете при этом заявляют, что участки отдадут только местным жителям


В Приборовке Винницкой области военные не могут поделить землю: бойцы хотят получить паи в одном из сел и уже подготовили необходимые документы.

Однако в селе есть и свои претенденты на землю. В сельсовете при этом заявляют, что участки отдадут только местным жителям.

Винницкие бойцы собираются подавать в суд на сельского голову, а тот, в свою очередь, готовит документы, чтобы осенью раздать участки военным-односельчанам.
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Источник:

"Сегодня"

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