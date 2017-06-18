В Винницкой области задержали копа-наркодилера

Вчера, 16:58

Правоохранитель наладил преступную схему

Фото: blacksea.tv
Фото: blacksea.tv

В Винницкой области задержали 33-летнего правоохранителя. Об этом сообщает местная полиция.

"33-летний сотрудник сектора превенции наладил "схему" для создания искусственных результатов работы. Он передавал одному из местных жителей наркотическое вещество, которое тот позже сбывал наркозависимым. Тех впоследствии задерживала полиция", – рассказали в ведомстве.

В автомобиле капитана полиции во время обыска также было обнаружена марихуана. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тысяч гривен.
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Источник:

"Сегодня"

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